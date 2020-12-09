Коронавирус На следующей неделе Канада начнет получать вакцину от коронавируса Pfizer

2020-12-09 09:10 42

Канада получит первые дозы вакцины от коронавируса Pfizer на следующей неделе, а к концу месяца ожидается поставка еще почти 250 тыс. доз, передает местное издание CityNews.

Власти страны рассматривают еще три вакцины, в том числе Moderna Inc., 2 млн доз которой поставят в Канаду в первом квартале 2021 года.

С начала пандемии в Канаде коронавирусом заразились более 418 тыс. человек, более 12 тыс. человек умерли.

Напомним, ранее Великобритания первой из стран Запада начала массовую вакцинацию населения от коронавируса. Программа направлена на защиту наиболее уязвимых групп и возвращение к нормальной жизни. Около 70 больничных центров по всей стране готовятся прививать вакциной Pfizer/BioNTech. Прививка не будет принудительной, поэтому каждый имеет право отказаться.

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