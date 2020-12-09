Коронавирус В Украине сегодня побит антирекорд по смертности от COVID-19

2020-12-09 15:45 196

В Украине за сутки зафиксировано 12 585 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно выше вчерашнего показателя. При этом умерли 276 пациентов, что является новым антирекордом.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, заболели 654 ребенка и 682 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 281 человек; летальных случаев – 276; выздоровело 14 554 человека.

Всего за прошедшие сутки проведено 58 271 тестирование на COVID-19. Из них методом ПЦР – 37 822, методом ИФА – 20 449.

Напомним, за прошедшие 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире