Коронавирус Январский локдаун в Украине: четыре основных запрета и сроки нового карантина

2020-12-09 15:12 567

Локдаун, который Кабмин Украины планирует ввести в начале января, будет очень похож на ранее отмененный карантин выходного дня. 

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, жесткий карантин будет длиться от 15 до 21 дня. Предварительно, его планируют ввести на период с 2 до 10 января.

"Я анонсирую так, что эти меры будут в целом похожими на те, которые были во время карантина выходного дня. Конечно, какие-то будут немного жестче, какие-то - немножко мягче, то есть мы учтем те особенности и, скажем, те знания, которые все-таки уже получили в течение этих шести дней карантина. Мы учтем особенности такого зимнего каникулярного периода и также где-то попробуем совместить те возможности, которые дают зимние каникулы, с той необходимостью, которая есть при внедрении такого разрыва эпидемиологической цепочки", - сказал Шмыгаль.

Вероятнее всего в этот период будет запрещено:

  1. посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и спецзаведений
  2. работа кафе, баров, ресторанов
  3. работа ТРЦ, развлекательных заведений, салонов красоты, фитнес-залов, бассейнов
  4. работа продовольственных и непродовольственных рынков

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