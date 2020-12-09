Коронавирус COVID-19 заставляет людей продавать имущество: врач рассказала о стоимости лечения

2020-12-09 19:30 147

Коронавирус в Украине не сбавляет своих оборотов. И хотя лечение для граждан бесплатное, некоторым людям приходится докупать медикаменты, а это влетает в "большую копеечку". Об этом сообщила врач-инфекционист Ольга Кобевко.

Она рассказала "Цензор.нет", что в больнице не всегда есть нужные препараты для лечения COVID-19. Это зависит от финансов, которыми располагает медицинское учреждение. Есть проблема с кроверазжижающими лекарствами и антибиотиками.

"Кроверазжижающие препараты, например, которые обязательно назначаются в случае коронавируса, поступают с перебоями. Неделя есть, два - нет. Бывает, что назначаешь пациенту один антибиотик, он заканчивается, переводишь на второй бесплатный", - сказала Кобевко.

Также к обязательным препаратам относятся гормоны, их нет в больницах и люди вынуждены покупать их за свои деньги. Медик отметила, что есть лекарства, отсутствующие в протоколах лечения коронавируса, но врачи их выписывают. Иногда их стоимость космическая - около 11 тысяч гривен за флакон препарата.

К сожалению, не у всех украинцев есть такие финансы, чтобы лечиться. В больницу также госпитализируют больных из сел, которые не имеют достаточного финансового обеспечения.

"У нас были люди, которые говорили, что продали корову, потому что не было денег. Женщина была с мужем, говорила, что продала все свои золотые украшения. Она вернулась из Италии, у мужчины перед тем был инсульт, она говорила, что много там потратила на лечение и реабилитацию", - резюмировала врач.

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