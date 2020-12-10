Коронавирус В Украине рекордное число тяжелых случаев Covid-19 - за сутки госпитализированы почти 3 тыс человек

2020-12-10 09:43 161

В Украине за сутки зафиксировали 13 371 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно выше вчерашнего показателя. При этом госпитализировали рекордное количество больных – 2 993 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.

"В частности, заболели 652 ребенка и 580 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 993 человека; летальных случаев – 266; выздоровело 13 903 человека", – сообщил глава МОЗ Максим Степанов.

За 24 часа было проведено 67 142 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР – 41 279, методом ИФА – 25 863.

Общее число инфицированных с начала пандемии на 10 декабря составило 858 714 человек, 14 470 человек – умерли от COVID-19, выздоровели – 465 021 человек.

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