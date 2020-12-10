Коронавирус В каких областях Украины ситуация с COVID-19 быстро ухудшается - полный список

2020-12-10 12:44 133

По данным МОЗ, за прошедшие 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусного заражения зафиксировано в Киеве.

При этом есть несколько регионов, которые уже почти неделю держат лидерство по числу новых случаев заражения. Так, ситуация остается крайне напряженной в Запорожской, Днепропетровской, Киевской, Черкасской и Харьковской областях.

В целом за сутки медики зафиксировали 13 371 в Украине новый случай заболевания коронавирусом COVID-19.

Динамика распространения коронавируса в областях Украины:

Винницкая - 19206 (+218)

Волынская - 27194 (+362)

Днепропетровская - 46891 (+835)

Донецкая - 27678 (+634)*

Житомирская - 32 987 (+489)

Закарпатская - 25 344 (+315)

Запорожская - 39 758 (+1 060)

Ивано-Франковская - 40007 (+277)

город Киев - 86437 (+1 899)

Киевская - 46211 (+714)

Кировоградская - 6744 (220)

Луганская - 7436 (+161)*

Львовская - 51915 (+540)

Николаевская - 22621 (+494)

Одесская - 54 840 (+717)

Полтавская - 27772 (+550)

Ровенская - 35034 (+456)

Сумская - 34611 (+385)

Тернопольская - 30462 (+259)

Харьковская - 60992 (+719)

Херсонская - 13039 (+213)

Хмельницкая - 33426 (+466)

Черкасская - 29 449 (+721)

Черновицкая - 36 044 (+218)

Черниговская - 22 616 (+449)

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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