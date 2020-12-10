Коронавирус В каких областях Украины ситуация с COVID-19 быстро ухудшается - полный список

2020-12-10 12:44 133

По данным МОЗ, за прошедшие 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусного заражения зафиксировано в Киеве.

При этом есть несколько регионов, которые уже почти неделю держат лидерство по числу новых случаев заражения. Так, ситуация остается крайне напряженной в Запорожской, Днепропетровской, Киевской, Черкасской и Харьковской областях.

В целом за сутки медики зафиксировали 13 371 в Украине новый случай заболевания коронавирусом COVID-19.

Динамика распространения коронавируса в областях Украины:

  • Винницкая - 19206 (+218)
  • Волынская - 27194 (+362)
  • Днепропетровская - 46891 (+835)
  • Донецкая - 27678 (+634)* 
  • Житомирская - 32 987 (+489)
  • Закарпатская - 25 344 (+315)
  • Запорожская - 39 758 (+1 060)
  • Ивано-Франковская - 40007 (+277)
  • город Киев - 86437 (+1 899)
  • Киевская - 46211 (+714)
  • Кировоградская - 6744 (220)
  • Луганская - 7436 (+161)* 
  • Львовская - 51915 (+540)
  • Николаевская - 22621 (+494)
  • Одесская - 54 840 (+717)
  • Полтавская - 27772 (+550)
  • Ровенская - 35034 (+456)
  • Сумская - 34611 (+385)
  • Тернопольская - 30462 (+259)
  • Харьковская - 60992 (+719)
  • Херсонская - 13039 (+213)
  • Хмельницкая - 33426 (+466)
  • Черкасская - 29 449 (+721)
  • Черновицкая - 36 044 (+218)
  • Черниговская - 22 616 (+449)

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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