В каких областях Украины ситуация с COVID-19 быстро ухудшается - полный список
2020-12-10 12:44 133
По данным МОЗ, за прошедшие 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусного заражения зафиксировано в Киеве.
При этом есть несколько регионов, которые уже почти неделю держат лидерство по числу новых случаев заражения. Так, ситуация остается крайне напряженной в Запорожской, Днепропетровской, Киевской, Черкасской и Харьковской областях.
В целом за сутки медики зафиксировали 13 371 в Украине новый случай заболевания коронавирусом COVID-19.
Динамика распространения коронавируса в областях Украины:
- Винницкая - 19206 (+218)
- Волынская - 27194 (+362)
- Днепропетровская - 46891 (+835)
- Донецкая - 27678 (+634)*
- Житомирская - 32 987 (+489)
- Закарпатская - 25 344 (+315)
- Запорожская - 39 758 (+1 060)
- Ивано-Франковская - 40007 (+277)
- город Киев - 86437 (+1 899)
- Киевская - 46211 (+714)
- Кировоградская - 6744 (220)
- Луганская - 7436 (+161)*
- Львовская - 51915 (+540)
- Николаевская - 22621 (+494)
- Одесская - 54 840 (+717)
- Полтавская - 27772 (+550)
- Ровенская - 35034 (+456)
- Сумская - 34611 (+385)
- Тернопольская - 30462 (+259)
- Харьковская - 60992 (+719)
- Херсонская - 13039 (+213)
- Хмельницкая - 33426 (+466)
- Черкасская - 29 449 (+721)
- Черновицкая - 36 044 (+218)
- Черниговская - 22 616 (+449)
* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.
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