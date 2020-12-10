Коронавирус В Минздраве объяснили, почему отложили локдаун

2020-12-10 16:30 105

Люди будут встречаться на новогодние праздники, поэтому важно ограничить социальные контакты сразу после них, пояснил Ляшко.

Отложить введения локдауна с начала января решили из-за того, что власти не смогли бы запретить родственникам встречаться на праздники. Об это сказал в эфире Громадського радіо главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"На праздники мы прогнозируем смешения людей разных возрастных групп. Карантин с 2 числа не дал бы того эффекта, которого мы ожидаем, потому что контакт в семье запретить карантинными ограничениями невозможно", – сказал он.

Ляшко объяснил, что главная задача локдауна с 8 января – запретить контакт после того, как люди будут выходить из семей и идти в развлекательные центры, рестораны, магазины.

"Мы можем пройти декабрь и первую неделю января без чрезмерных нагрузок для системы здравоохранения. Мы предлагаем внедрять карантин уже с 8 января", – добавил он.

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