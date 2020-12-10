Коронавирус Статистика "врет", это крах: появилось объяснение резкого падения заболеваемости COVID-19 в Украине

2020-12-10 17:30 140

В Украине подают недостоверную статистику по заболеваемости коронавирусом.

Об этом рассказали эксперты в медицине.

Экс-министр здравоохранения Олег Мусий рассказал, что украинцы в основном не делают бесплатные ПЦР-тесты, потому что результат нужно ждать около 10 дней. Платные делают быстрей, но не у всех есть на них деньги, потому люди отказываются.

"Поэтому статистика, на мой взгляд, не достоверная", - отметил он.

Эпидемиолог Екатерина Сояк в свою очередь рассказала, что есть много нюансов со статистикой. Народу показывают только цифры, потому невозможно утверждать, что помог карантин.

"Возможно, люди меньше обращались за помощью, возможно, меньше тестировались или тесты стоят в очереди", - сказала врач.

Также свою роль сыграло естественное течение эпидемического процесса, убеждена заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко.

"Приблизительно 35% населения Украины уже переболело коронавирусом, но по разным, в том числе, и объективным причинам, они не попадают в статистику. Остальные украинцы начали строже беречься, поэтому пока будет снижение заболеваемости", - подчеркнула она.

Заслуженный врач Украины Ольга Богомолец тоже выразила мнение, что нужно подождать несколько недель, прежде чем делать какие-либо выводы.

"Когда эпидемия развивается, сначала она идет в фазе возрастания заболеваемости, а потом выходит в фазу плато. И это плато может сохраняться в течение нескольких недель. Колебания статистики выявляемости не являются показателями, поэтому о какой-то стабильной тенденции говорить нельзя. Еще прошло недостаточно времени для того, чтобы говорить о стабилизации", - рассказала медик.

Источники "Апострофа" в парламенте подчеркнули, что система здравоохранения переживает крах из-за заболеваемости коронавирусом. Но в то же время министр здравоохранения заявляет, что все хорошо.

"Ситуацию сейчас можно описать практикой реаниматологов: перед смертью у пациентов всегда улучшаются анализы. Падение заболеваемости на фоне роста смертности и забитых стационаров, так и выглядит, как "улучшение анализов", - отметил источник в парламентском комитете здоровья нации.

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