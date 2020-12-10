Мир Беларусь объявила о закрытии границ на выезд

2020-12-10 20:00 168

 

Власти Беларуси приняли решение закрыть наземные границы на выезд с 21 декабря в рамках борьбы с распространением коронавирусной болезни на территории страны. Ограничение в частности коснется выезда на территорию Украины и стран Европейского Союза.

Об этом говорится в постановлении Совета Министров Беларуси №705 от 7 декабря 2020 года.

"С 21 декабря 2020 года в целях предотвращения распространения в Беларуси инфекции, вызванной коронавирусом Covid-19, временно приостановлено пересечение государственной границы Беларуси на выезд из республики ее гражданами, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси", - говорится в комментарии Национального правового интернет-портала к постановлению

Согласно документу, ограничения будут применяться к наземным пограничным пунктам, вылет из Беларуси на самолете по-прежнему будет разрешен.

Отметим, что власти республики намерены выпускать из страны тех, кто представит иностранный трудовой договор или учится за границей, а также тех, кто имеет вид на жительство в другой стране. При этом выезжать они смогут не чаще одного раза в полгода.

Напомним, в конце октября Беларусь уже закрывала государственные границы в связи с эпидемией коронавирусной болезни.

Тем временем украинские власти не планируют закрывать границы в период локдауна, который продлится с 8 по 24 января включительно.

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