Коронавирус Украина получит восемь миллионов доз вакцины - когда начнется вакцинация населения

2020-12-11 11:15 70

В Украине вакцинация против коронавируса в рамках инициативы COVAX может стартовать 1 марта. Для прерывания цепи передачи коронавируса в стране необходимо вакцинировать 17-18 миллионов жителей.

"По глобальной инициативе COVAX мы должны получить вакцину примерно 1 марта 2021", - заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий в эфире Право на власть.

По его словам, согласно договоренностям с COVAX, Украина получит восемь миллионов доз вакцины, что хватит на четыре миллиона человек, поскольку для формирования иммунитета к коронавирусу препарат необходимо вводить дважды.

Приоритетными группами, которые получат вакцину, будут медики, педагоги, военные, люди с сопутствующими болезнями, отметил чиновник.

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