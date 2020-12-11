Мир В Азербайджане отменили военное положение и всеобщую мобилизацию

2020-12-11 14:12 56

Сегодня  парламент Азербайджана принял постановление об отмене военного положения в стране, которое предусматривало введение комендантского часа в ряде регионов Азербайджана.

Также в его рамках проводили всеобщую мобилизацию.

Как сообщает Haqqin, военное положение будет снято в 0:00 по местному времени 12 декабря (22:00 по Киеву 11 декабря). Его ввели в Азербайджане 27 сентября, когда страна вступила в вооруженный конфликт с Арменией в Нагорном Карабахе.

Напомним, 10 декабря в столице Азербайджана Баку прошел военный парад в честь победы в Нагорном Карабахе. В этом параде приняли также участие военнослужащие Турции. В Баку прибыл президент Реджеп Эрдоган.

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