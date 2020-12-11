Коронавирус В Украине зафиксированы случаи повторного заражения новым коронавирусом

2020-12-11 15:27 70

Глава МОЗ Украины Максим Степанов заявил, что в стране начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом.  На сегодня в больницах находятся 27 708 пациентов с COVID-19.

"Мы начали фиксировать таких больных и в Черновицкой области, и в Кировоградской области, и в других областях. Это люди, которые впервые переболели от 3 до 5 месяцев назад. И сейчас они заболели во второй раз", - сказал он.

По словам министра,  все заболевшие коронавирусом вносятся в электронный учет.

"У нас несколько стабилизировалась ситуация по больных COVID-19, по количеству заболевших каждый день. Но все равно медицинская система работает в достаточно напряженном режиме.

Около 28 тыс. больных сейчас находятся в больницах. Если быть точным - 27 тыс. 708 пациентов, которые находятся  в наших больницах. И поэтому мы добавляем больницы, увеличиваем количество коек, которые мы добавляем к лечению больных COVID-19", - сказал Степанов.

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