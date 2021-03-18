Коронавирус В Украине выявили почти полторы тысячи случаев повторного заражения коронавирусом

2021-03-18 15:43

За время пандемии коронавируса в Украине зарегистрировано 1360 повторных случаев заболевания.

Как сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина, повторный диагноз был определен в период от двух до восьми месяцев после выздоровления.

"Конечно, у нас нет доказательств, что причиной повторного инфицирования стал один и тот же штамм, потому что мы пока не проводили расшифровку (геномов коронавируса у заболевших повторно)", – сказал он.

Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили рекордное число случаев COVID с начала года - более 15 тысяч.