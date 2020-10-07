Житель США дважды переболел коронавирусной инфекцией, при этом каждый раз с разными симптомами.
Как сообщает CNN, первый раз 29-летний мужчина почувствовал себя плохо в марте месяце. Тогда у него поднялась температура, появилась одышка и боли во всем теле.
Врачи диагностировали у него коронавирус. После лечения он поправился и через два месяца количество обнаруженных в его крови антител и общее состояние позволило мужчине возобновить пробежки.
Однако уже в июле его самочувствие вновь ухудшилось. У мужчины пропал аппетит, он сильно похудел и стал испытывать настолько сильную усталость, что он не мог подниматься по лестнице и даже говорить по телефону. У него опять диагностировали коронавиурс.
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