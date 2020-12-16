Коронавирус Повторное заражение коронавирусом: кого спасут антитела и какова вероятность заболеть снова

2020-12-16 12:16 168

Как сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины, на данный момент точных данных, какие уровни антител необходимы для защиты и как долго эти антитела сохраняются в организме, еще нет.

У большинства переболевших коронавирусом людей вырабатываются антитела. Однако уровни этих антител могут быть разными: у пациентов с тяжелой формой заболевания - выше, а у тех, у кого было легкое или бессимптомное течение заболевания, - ниже, что увеличивает вероятность повторного заболевания.

"Вероятно, в группе риска повторного заражения новым коронавирусом есть люди, перенесшие заболевание в легкой форме", - говорится в сообщении.

Иммунитет к другим вирусам, вызывающим обычные простудные заболевания, SARS-CoV-1 и вируса, который вызывает ближневосточный респираторный синдром (MERS), со временем снижается, как и в случае других заболеваний.

Также в ЦОЗ пояснили, может ли повторное заражение произойти из-за мутации вируса.

"Сейчас вирус SARS-CoV-2 претерпел очень незначительные мутации, и его изменения пока не сказываются на эффективности имеющихся средств диагностики, лекарственных препаратов и разрабатываемых вакцин", - говорится в сообщении.

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