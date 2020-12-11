Спорт Определились все участники плей-офф Лиги Европы - когда жеребьевка и первые матчи

2020-12-11 13:45 84

Лиге Европы завершился групповой раунд, после которого стали известны имена всех участников плей-офф турнира.

В 1/16 финала Лиги Европы вышли команды, занявшие первые два места в своих группах, а также третьи клубы из групп Лиги чемпионов.

Жеребьевка первой стадии плей-офф Лиги Европы начнется 14 декабря в Цюрихе, а первые матчи 1/16 финала состоятся в феврале 2021 года.

Сеяные

"Рома" (Италия), "Арсенал" (Англия), "Байер" (Германия), "Рейнджерс" (Шотландия), "ПСВ" (Нидерланды), "Наполи" (Италия), "Лестер" (Англия), "Милан" (Италия), "Вильярреал" (Испания), "Тоттенхэм" (Англия), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Хоффенхайм" (Германия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Брюгге" (Бельгия), "Шахтер" (Украина), "Аякс" (Нидерланды)

Несеяные

"Янг Бойз" (Швейцария), "Мольде" (Норвегия), "Славия" (Чехия), "Бенфика" (Португалия), "Гранада" (Испания), "Реал Сосьедад" (Испания), "Брага" (Португалия), "Лилль" (Франция), "Маккаби" Тель-Авив (Израиль), "Антверпен" (Бельгия), "Вольфсберг" (Австрия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Зальцбург" (Австрия), "Олимпиакос" (Греция), "Динамо" (Украина), "Краснодар" (Россия).

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире