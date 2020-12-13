Мир Армения заявила об атаке Азербайджана

2020-12-13 13:30 91

 

Минобороны Армении заявляет, что Азербайджан возобновил наступательные действия на юге Нагорного Карабаха.

Согласно сообщению издания Sputnik Армения, азербайджанская армия возобновила наступательные действия в направлении сел Хцаберд и Ин Тахер (Ин Тахлар) в Гадрустком районе.

Подразделения Армии обороны предпринимают действия для подавления активности противника.

Эти два армянских села оказались анклавами, вся остальная Гадрутская область сейчас под контролем ВС Азербайджана.

Напоминаем, что президент Азербайджана Ильхам Алиев намекнул на новые территориальные претензии к Армении. Во время военного парада в Баку политик заявил о "торжестве справедливости" в Нагорном Карабахе и намекнул на дальнейшие территориальные притязания страны.

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