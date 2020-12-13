Мир Генсек ООН призвал объявить "чрезвычайное положение климата" в мире

2020-12-13 14:30 98

 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к странам-членам организации с требованием создать общую Глобальную коалицию по достижению углеродной нейтральности уже к 2050 году. Глава организации призвал правительства по всему миру объявить чрезвычайное климатическое положение.

Об этом он заявил в ходе онлайн-саммита, посвященного годовщине подписания Парижских соглашений.

Так, в соответствии с предложением Гутерриша, уже к 2030 году страны должны сократить выработку парниковых газов на 45% по сравнению с уровнем загрязнения на 2010 год. Это позволит не дать температуре глобально вырасти больше, чем на 1,5 градуса. 

"Может ли кто-либо до сих пор отрицать, что мы столкнулись с масштабной чрезвычайной ситуацией? Поэтому сегодня я призываю всех лидеров объявить в своих странах чрезвычайное положение в сфере климата, пока не достигнута цель по углеродной нейтральности", - заявил он. 

По словам главы ООН, с XIX века средняя температура по Земле поднялась на 1,2%. Если ничего не изменить, вскоре потепление достигнет 3%, а это уже может закончиться катастрофой для человечества. 

В связи с этим Гутерриш предложил следующие меры: 

  • установить цену на углерод;
  • прекратить финансирование и субсидирование производства ископаемого топлива;
  • отказаться от строительства угольных электростанций;
  • облагать налогом не доходы, а углеродные выбросы и переложить налоговое бремя с налогоплательщиков на загрязнителей;
  • сделать обязательной декларацию финансовых рисков, связанных с климатом;
  • включать цель достижения углеродной нейтральности во все экономические и фискальные решения и стратегии.

Как известно, углеродная нейтральность - это не полное отсутствие выбросов, а такой их объем, который равен возможностям природы поглощать СО2, превращая его в кислород. Это исключит попадание парниковых газов в атмосферу и минимизирует риски глобальной катастрофы в ближайшие десятилетия. 

На данный момент достичь такого уровня вредных выбросов к 2050 году обязались Европейский союз, Великобритания, Япония и Республика Корея и еще 110 стран. Китай пообещал сделать это к 2060 году. 

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