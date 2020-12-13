Коронавирус Ученые назвали способ избавиться от коронавируса во рту за 30 секунд

2020-12-13 12:00 210

 

Американские ученые выяснили, что ополаскиватели для рта с определенным составом могут нейтрализовать коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 за 30 секунд. В эксперименте приняли участие 260 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Об этом пишет The British Dental Journal.

Так, исследования показали, что зубные пасты, в состав которых входит цинк или фторид олова, а также жидкости для полоскания рта с хлоридом цетилпиридиния (CPC) могут нейтрализовать вирусные частицы коронавируса. Зубной пасте для того, чтобы нейтрализовать 99,9% патогенных частиц, потребуется две минуты контакта, а для ополаскивателя будет достаточно и 30 секунд.

По мнению одного из авторов исследования, частицы вируса SARS-CoV-2, которые находятся во рту, способствуют передаче заболевания. Таким образом, если уменьшить количество вирусов во рту, это может помочь избежать передачи вируса в период действия средств для ухода за полостью рта.

Стоит отметить, что финансировала это исследование одна из крупных компаний по производству средств гигиены для зубов и полости рта.

Напомним, ученые объяснили, почему у некоторых мужчин, перенесших Covid-19, может возникнуть импотенция.

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