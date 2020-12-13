Коронавирус В Украине свыше 9 тыс. новых случаев коронавируса за сутки: статистика на 13 декабря

2020-12-13 11:30 84

За прошедшие сутки в Украине лабораторно подтверждено 9 176 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Большинство заболевших обнаружено в Киеве (1125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях.

За сутки выздоровели 7 563 ранее заболевших, 156 пациентов умерли.

С начала пандемии в Украине зафиксировано 894 215 случаев заболевания, из которых 501 564 человек выздоровели, 15 154 — умерли. Продолжают лечение 377 497 человек.

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