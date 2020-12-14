Спорт Шахтер и Динамо сегодня узнают своих соперников в Плей-офф Лиги Европы

2020-12-14 13:44 56

"Шахтер" и "Динамо"  сегодня узнают своих соперников по плей-офф Лиги Европы. Оба украинских клуба попали в 1/16 финала, заняв третьи места в группах Лиги чемпионов. За счет личного рейтинга УЕФА, "горняки" попали в список "сеяных", а "Динамо" возглавило рейтинг "несеяных" команд. 

Сеяные: "Манчестер Юнайтед", "Брюгге", "Аякс", "Шахтер", "Рома", "Арсенал", "Байер", "Рейнджерс", ПСВ, "Наполи", "Лестер", "Милан", "Вильярреал", "Тоттенхэм", "Динамо" Загреб и "Хоффенхайм".

Несеяные: "Динамо" Киев, "Зальцбург", "Олимпиакос", "Янг Бойз", "Мольде", "Славия", "Бенфика", "Гранада", "Реал Сосьедад", "Лилль", "Брага", "Маккаби", "Антверпен", "Вольфсберг" и "Црвена Звезда".

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 18 февраля 2021 года на полях несеяных команд, ответные - 25 февраля 2021 года на полях сеяных клубов.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Жеребьевка Лиги чемпионов: Сегодня станут известны пары 1/8 финала

2020-12-14 12:43 98

Определились все участники плей-офф Лиги Европы - когда жеребьевка и первые матчи

2020-12-11 13:45 301

Ференцварош Сергея Реброва сегодня сыграет против Динамо Мирчи Луческу

2020-12-08 14:14 126

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал поражение в матче против Шахтера

2020-12-02 09:38 427

Еще новости в разделе "Спорт"

Лига Европы: определились все пары 1/16 финала

2020-12-14 16:30 70

Шахтер и Динамо сегодня узнают своих соперников в Плей-офф Лиги Европы

2020-12-14 13:44 56

Жеребьевка Лиги чемпионов: Сегодня станут известны пары 1/8 финала

2020-12-14 12:43 98

Определились все участники плей-офф Лиги Европы - когда жеребьевка и первые матчи

2020-12-11 13:45 301
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Лига Европы: определились все пары 1/16 финала 2020-12-14 16:30 70
Шахтер и Динамо сегодня узнают своих соперников в Плей-офф Лиги Европы 2020-12-14 13:44 56
Жеребьевка Лиги чемпионов: Сегодня станут известны пары 1/8 финала 2020-12-14 12:43 98
Определились все участники плей-офф Лиги Европы - когда жеребьевка и первые матчи 2020-12-11 13:45 301

Лента

17:30 Украинцы не могут оформить карантинные выплаты от Зеленского: что происходит
видео 17:00 Организаторы Нового года в столице пожаловались на давление и пожалели, что с елки сняли шляпу
16:30 Лига Европы: определились все пары 1/16 финала
15:46 Самое лучшее от Netflix: полный список фильмов, которые сервис выдвигает на награды в 2021 году
15:27 Братья-мусульмане создают в Украине сеть потенциально террористических организаций
15:14 Российские хакеры взломали систему Минфина США и выкрали секретные данные
14:45 В Кабмине уже не исключают, что придется ввести самый жесткий вариант карантина
14:12 Из-за обледенения в Украине произошли сбои в графике движения поездов
13:44 Шахтер и Динамо сегодня узнают своих соперников в Плей-офф Лиги Европы
13:16 В Минздраве допустили, что новогодний локдаун могут перенести на февраль