Спорт Шахтер и Динамо сегодня узнают своих соперников в Плей-офф Лиги Европы

2020-12-14 13:44 56

"Шахтер" и "Динамо" сегодня узнают своих соперников по плей-офф Лиги Европы. Оба украинских клуба попали в 1/16 финала, заняв третьи места в группах Лиги чемпионов. За счет личного рейтинга УЕФА, "горняки" попали в список "сеяных", а "Динамо" возглавило рейтинг "несеяных" команд.

Сеяные: "Манчестер Юнайтед", "Брюгге", "Аякс", "Шахтер", "Рома", "Арсенал", "Байер", "Рейнджерс", ПСВ, "Наполи", "Лестер", "Милан", "Вильярреал", "Тоттенхэм", "Динамо" Загреб и "Хоффенхайм".

Несеяные: "Динамо" Киев, "Зальцбург", "Олимпиакос", "Янг Бойз", "Мольде", "Славия", "Бенфика", "Гранада", "Реал Сосьедад", "Лилль", "Брага", "Маккаби", "Антверпен", "Вольфсберг" и "Црвена Звезда".

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 18 февраля 2021 года на полях несеяных команд, ответные - 25 февраля 2021 года на полях сеяных клубов.

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