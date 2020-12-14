Коронавирус Инфекционист считает бесполезным массовое тестирование на COVID-19

2020-12-14 20:00 119

Инфекционист, экспертом в сфере коронавируса врач-инфекционист Ольга Голубовская считает, что массовое тестирование на коронавирус, которое предложило ввести правительство, будет бесполезным.

По ее словам, массовое тестирование нужно было проводить еще весной 2020 года.

"Тестирование необходимо для постановки диагноза и выявления контактных лиц. В первом случае оно важно, если человек болеет в легкой форме. Например, легкий насморк или еще что. Так, желательно его протестировать, хотя в 30% или даже в 40% случаев результат может быть ложно-отрицательным", - заявила Голубовская.

Также она выразила мнение, что если пациент уже с симптомами коронавируса, что врач может спокойно его госпитализировать в больницу. Ведь, например, больные гриппом направляются в больницы без тестов, а только с признаками болезни.

"Массовое тестирование важно проводить в начале заболевания, как это было в Китае. Для чего? Чтобы быстро локализовать инфекцию. Но у нас для этого ноль ресурсов, просто ноль. У нас разрушена система, она до сих пор не создана, все разбалансированно, мы потеряли огромное количество кадров, новых в последние пять лет не набираем. Мы в Украине находимся на пике огня. Сдержать эпидемию уже не можем, теперь нам надо спасать людей. Для них это самое важное, чтобы им было куда лечь, чтобы их спасли и оказали медицинскую помощь", - отметила Голубовская.

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