Коронавирус МОЗ разработало новую стратегию тестирования украинцев

2020-12-14 19:30 161

 

Глава министерства здравоохранения Максим Степанов анонсировал, что планирует проводить больше тестов на COVID-19. Государство будет стараться выполнить план в 1 миллион тестирований в месяц, но на одного пациента может быть 2 теста.

Об этом сообщает Степанов на брифинге 14 декабря.

Министр сообщил, что на прошлой неделе в Украине выявили 78 тысяч случаев коронавирусной болезни. На позапрошлой неделе – более 89 тысяч. В больницах на сегодняшний день находятся 27 393 пациента с коронавирусом. На прошлой неделе их было 28 163.

МОЗ хочет проводить больше тестирований на COVID-19. Напомним, что на брифинге 12 декабря, Максим Степанов рассказал, что расширил перечень людей, которым будут делать бесплатный тест на коронавирус: теперь направлять на тест будут всех, у кого имеются признаки респираторной инфекции. Также, для одного пациента будут делать по два теста: первый раз с экспресс-тестом, результаты которого появляются через 15 минут, и второй раз, если его результат положительный – с ПЦР-тестом. Как объяснил министр, это связано с тем, что ПЦР-тест более точный.

На брифинге 14 декабря Максим Степанов снова вернулся к этому нововведению:

«Хочу сказать людям, которые говорят, что увеличение количества тестирований – манипуляция со статистикой. У нас существенно уменьшилось количество людей, которые обращаются за тестированиями. Поэтому мы изменили подход и сейчас тестируем всех пациентами с признаками респираторной инфекции»,— объяснил Степанов.

Также, он объявил, что, чтоб привлечь больше людей обращаться за тестированием, МОЗ составит предположительно 15 декабря алгоритм в «картинках», куда идти человеку, желающему сдать тест на COVID-19. Министр здравоохранения назвал это «маршрут пациента».

Чиновник также напомнил, что в Украине теперь будут делать не менее 1 миллиона тестов в месяц.

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