Коронавирус За сутки от коронавируса выздоровело в два раза больше украинцев, чем заразилось

2020-12-15 09:40 98

За минувшие сутки в Украине выявлено 8 416 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели почти вдвое больше пациентов - 16 150.

Как сообщил глава МОЗ Украины Максим Степанов, больше всего новых случаев медики зафиксировали в Киеве (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.

За прошедшие 24 часа пришлось госпитализировать 1479 человек.

Напомним, за время пандемии в Украине заразились уже 909 082 человека, умерли - 15 480, выздоровели - 522 868. По состоянию на данное время активными больными остаются 386 214 пациентов.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

 

subscriber subscriber

Еще по теме

За первый день заявки на получение 8 000 грн подали 33 тысяч украинских предпринимателей

2020-12-15 12:43 56

КАРТА Мокрый снегопад, слякоть и гололед - прогноз погоды на сегодня

2020-12-15 10:39 98

В Минздраве допустили, что новогодний локдаун могут перенести на февраль

2020-12-15 08:38 259

Число новых случаев заражения в Украине резко упало - стали сдавать меньше тестов

2020-12-14 11:42 168

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Бесплатно вакцину от коронавируса получат менее половины украинцев

2020-12-15 13:11 56

За сутки от коронавируса выздоровело в два раза больше украинцев, чем заразилось

2020-12-15 09:40 98

Инфекционист считает бесполезным массовое тестирование на COVID-19

2020-12-14 20:00 161

МОЗ разработало новую стратегию тестирования украинцев

2020-12-14 19:30 189
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Бесплатно вакцину от коронавируса получат менее половины украинцев 2020-12-15 13:11 56
За сутки от коронавируса выздоровело в два раза больше украинцев, чем заразилось 2020-12-15 09:40 98
Инфекционист считает бесполезным массовое тестирование на COVID-19 2020-12-14 20:00 161
МОЗ разработало новую стратегию тестирования украинцев 2020-12-14 19:30 189

Лента

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 13:38 Акция SaveФоп переросла в Майдан? Полиция применила газ и блокирует установку палаток - ОНЛАЙН
13:11 Бесплатно вакцину от коронавируса получат менее половины украинцев
12:43 За первый день заявки на получение 8 000 грн подали 33 тысяч украинских предпринимателей
12:15 Рада восстановила полномочия НАПК по мониторингу деклараций чиновников и судей КСУ
11:42 Верховная Рада продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса
фото 11:14 Предприниматели заблокировали правительственный квартал Киева
КАРТА 10:39 Мокрый снегопад, слякоть и гололед - прогноз погоды на сегодня
ПОЛНЫЙ СПИСОК 10:11 Купить елку в Киеве можно с 17 декабря - в столице открываются 178 новогодних базаров
09:40 За сутки от коронавируса выздоровело в два раза больше украинцев, чем заразилось
09:12 Как переносятся новогодние и рождественские выходные в январе 2021 - календарь