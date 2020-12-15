За сутки от коронавируса выздоровело в два раза больше украинцев, чем заразилось

За минувшие сутки в Украине выявлено 8 416 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели почти вдвое больше пациентов - 16 150.
Как сообщил глава МОЗ Украины Максим Степанов, больше всего новых случаев медики зафиксировали в Киеве (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.
За прошедшие 24 часа пришлось госпитализировать 1479 человек.
Напомним, за время пандемии в Украине заразились уже 909 082 человека, умерли - 15 480, выздоровели - 522 868. По состоянию на данное время активными больными остаются 386 214 пациентов.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире