Коронавирус Что запрещено в Украине с 19 декабря - полный список новых мер карантина

2020-12-18 09:37 5040

Еще до новогоднего январского локдауна в Украине усилят меры противоэпидемиологической безопасности. Так, Кабмин своим решением ввел с 19 декабря ряд ограничений, сообщает пресс-служба правительства.

С 19 декабря в Украине запрещено:

  • Проведение образовательных массовых мероприятий с участием детей из более чем одной группы или класса в присутствии посетителей
  • Проведение различных мероприятий в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания 
  • Посещение музеев, выставок, галерей в случае одновременного пребывания более одного человека на 10 кв. м
  • Работа заведений общественного питания с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос), при этом проведение расчетных операций прекращается после 22:00, а в ночь с 31.12 на 01.01 - после 01:00
  • Проведение религиозных мероприятий в помещении, если на 5 кв. м присутствуют более одного человека.

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