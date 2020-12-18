Что запрещено в Украине с 19 декабря - полный список новых мер карантина
2020-12-18 09:37 5040
Еще до новогоднего январского локдауна в Украине усилят меры противоэпидемиологической безопасности. Так, Кабмин своим решением ввел с 19 декабря ряд ограничений, сообщает пресс-служба правительства.
С 19 декабря в Украине запрещено:
- Проведение образовательных массовых мероприятий с участием детей из более чем одной группы или класса в присутствии посетителей
- Проведение различных мероприятий в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания
- Посещение музеев, выставок, галерей в случае одновременного пребывания более одного человека на 10 кв. м
- Работа заведений общественного питания с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос), при этом проведение расчетных операций прекращается после 22:00, а в ночь с 31.12 на 01.01 - после 01:00
- Проведение религиозных мероприятий в помещении, если на 5 кв. м присутствуют более одного человека.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире