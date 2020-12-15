Политика От взбешенного проигрышем на выборах Трампа бегут люди

2020-12-15 15:46 231

Генпрокурор США Уильям Барр заявил о своем намерении уйти в отставку на следующей неделе. Он покинет свой пост 23 декабря, за месяц до официального вступления в должность новоизбранного лидера Штатов Джо Байдена.

Напомним, ранее Барр здорово разозлил Трампа, не поддержав его утверждения о повсеместных фальсификациях во время на выборах. Президент обрушился с критикой на генпрокурора в Twitter, после того, как издание Wall Street Journal сообщило, что Барр знал о расследовании налоговых схем сына Байдена Хантера.

Трамп уже подтвердил, что после ухода Барра его заместитель Джефф Розен станет исполняющим обязанности главы ведомства.

Представитель Белого дома сообщил информагентствам, что Барр уходит в отставку по собственному желанию.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

 

 

subscriber subscriber

Еще по теме

В США сегодня стартует вакцинация от COVID-19, но Трамп пока не станет прививаться

2020-12-14 11:10 105

Еще не вступивший в должность Джо Байден уже стал человеком года по версии Time

2020-12-11 13:14 77

Трамп задумал устроить политический перформанс в день инаугурации Джо Байдена

2020-12-08 10:43 252

Игнорировавший карантин адвокат Трампа Руди Джулиани заразился коронавирусом

2020-12-07 08:39 168

Еще новости в разделе "Политика"

Практически провалился: в Госпогранслужбе рассказали о реализации проекта "Стена"

2020-12-15 19:30 91

фото + видео Взрывают гранаты, приехало много "скорых": новые детали массовых стычек на Майдане

2020-12-15 16:30 203

От взбешенного проигрышем на выборах Трампа бегут люди

2020-12-15 15:46 231

Рада восстановила полномочия НАПК по мониторингу деклараций чиновников и судей КСУ

2020-12-15 12:15 70
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Практически провалился: в Госпогранслужбе рассказали о реализации проекта "Стена" 2020-12-15 19:30 91
фото + видео Взрывают гранаты, приехало много "скорых": новые детали массовых стычек на Майдане 2020-12-15 16:30 203
От взбешенного проигрышем на выборах Трампа бегут люди 2020-12-15 15:46 231
Рада восстановила полномочия НАПК по мониторингу деклараций чиновников и судей КСУ 2020-12-15 12:15 70

Лента

20:30 Переход на украинский с 16 января: омбудсмен пояснил, что изменится
20:00 Украинцев предупредили о масштабной «обдираловке»: кто лишится субсидии
19:30 Практически провалился: в Госпогранслужбе рассказали о реализации проекта "Стена"
19:00 Украинцев массово дурят на популярной услуге, как не попасться и не потерять деньги: "Покупателя просят..."
18:30 Рада приняла бюджет на 2021 год
18:00 Степанов спрогнозировал всплеск статистики по COVID-19 из-за новых тестов
17:30 Для выплат пенсий изменен очень важный показатель: в ПФУ озвучили новые суммы
17:00 Проезд в маршрутках Киева подорожает в полтора раза
фото + видео 16:30 Взрывают гранаты, приехало много "скорых": новые детали массовых стычек на Майдане
15:46 От взбешенного проигрышем на выборах Трампа бегут люди