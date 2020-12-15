Политика От взбешенного проигрышем на выборах Трампа бегут люди

2020-12-15 15:46 231

Генпрокурор США Уильям Барр заявил о своем намерении уйти в отставку на следующей неделе. Он покинет свой пост 23 декабря, за месяц до официального вступления в должность новоизбранного лидера Штатов Джо Байдена.

Напомним, ранее Барр здорово разозлил Трампа, не поддержав его утверждения о повсеместных фальсификациях во время на выборах. Президент обрушился с критикой на генпрокурора в Twitter, после того, как издание Wall Street Journal сообщило, что Барр знал о расследовании налоговых схем сына Байдена Хантера.

Трамп уже подтвердил, что после ухода Барра его заместитель Джефф Розен станет исполняющим обязанности главы ведомства.

Представитель Белого дома сообщил информагентствам, что Барр уходит в отставку по собственному желанию.

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