Коронавирус Бесплатно вакцину от коронавируса получат менее половины украинцев

2020-12-15 13:11 56

В Минздраве признали, что от коронавируса бесплатно вакцинируют около 21 млн украинских граждан, входящих в так называемые группы риска.

"Министерство здравоохранения разработало четкий план вакцинации и определило группы людей, которых мы обязаны вакцинировать за счет государства. Таких людей почти 21 млн.

Мы считаем, что, в первую очередь, необходимо вакцинировать медработников, бойцов ООС, людей, пребывающих в интернатах, домах для людей пожилого возраста, работников образования, Нацполиции, Нацгвардии, людей старше 60 лет, людей с сопутствующими заболеваниями", - сообщил глава МОЗ Украины Максим Степанов.

Напомним, ранее в Верховной Раде заявили, что вакцинацию населения от COVID-19 полностью оплатят из бюджета. Правда в МОЗ подсчитали, что для вакцинации людей из "групп риска" необходимо 15,1 миллиарда гривен, тогда как в нынешней редакции проекта Госбюджета на 2021 год предполагается лишь 2,6 миллиарда гривен.

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