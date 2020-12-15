Коронавирус Степанов спрогнозировал всплеск статистики по COVID-19 из-за новых тестов

2020-12-15 18:00 175

 

Из-за внедрения тестирования контактных лиц показатели заболеваемости COVID-19 могут вырасти

Внедрение тестирования контактных лиц экспресс-тестами на COVID-19 может привести к увеличению показателей заболеваемости.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире канала ICTV.

"Мы внедрили так называемое скрининговое тестирование, когда мы тестируем контактных лиц, мы уже начали его проводить экспресс-тестами на антиген – это быстрые тесты за 15 минут, и мы понимаем, что количество вывяленных больных может вырасти, потому, что сейчас бессимптомных мы не видим", – подчеркнул министр.

Степанов также акцентировал, что в настоящее время в лабораторных центрах Министерства здравоохранения "вообще нет очереди на тестирование на COVID-19, они не загружены на 100%, потому, что увеличили их мощности".

 «У нас уменьшилось число людей, которые болеют COVID-19. Мы увидели это по цифрам. У нас стабилизировалась ситуация в том числе в связи с карантинными мерами», - отметил министр здравоохранения, добавив, что это подтверждается разными данными: «обращения к семейным врачам, количество проведенных тестов, обращения на "горячую линию" Минздрава».
 
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