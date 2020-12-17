Коронавирус Вакцинация от коронавируса в Украине может начаться в феврале 2021 года

2020-12-17 10:12 119

Вакцинация от коронавируса в Украине может начаться уже в феврале, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, первые прививки скорее всего будут проводить препаратами, которые закупят непосредственно у производителей.

"Мы стараемся, чтобы эти вакцины пришли в Украину как можно раньше. Поставили себе цель, чтобы первые вакцинации мы начали проводить в феврале 2021 года ", - сказал Степанов.

На данный момент продолжаются переговоры с компаниями-производителями. В первом полугодии Украина должна получить вакцину в рамках инициативы COVAX.

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