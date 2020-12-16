Коронавирус В Украине уже более 2 тысяч человек заразились Covid-19 повторно – Минздрав

2020-12-16 20:00 42

Антитела в организме не могут уберечь граждан от повторного заражения Covid-19

В Украине зафиксировали более чем 2 тысячи повторных заражений коронавирусом с начала пандемии, 12% из которых приходится на медицинских работников. Эту информацию сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в среду, 16 декабря.

В сообщении говорится, что повторный положительный результат ПЦР-теста, полученный после 40 дней от первого подтверждения, обнаружили у 2161 человека, из них 250 медицинских работников.

"Прецеденты повторного инфицирования SARS-CoV-2 фиксировали в Украине - 0,25% от общего количества инфицированных с начала пандемии. Но на сегодня в Украине не было исследований, которые бы подтвердили, что эти вирусы генетически отличаются между собой", - заявили в ЦОЗ.

Также в Центре общественного здоровья рассказали, что антитела в организме не могут уберечь граждан от повторного заражения Covid-19. Так, у пациентов с тяжелой формой заболевания уровень антител выше, а у тех, у кого было легкое или бессимптомное течение заболевания, - ниже, что увеличивает вероятность повторного заболевания.

С начала пандемии в Украине Covid-19 заразились 919 704 человека, из них 15 744 скончались от осложнений, которые вызвала инфекция, но 535 417 вылечились.

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