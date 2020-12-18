Коронавирус Не только звездочка! Вьетнам начал испытывать на людях собственную вакцину от COVID-19

2020-12-18 10:11 35

Вьетнам приступил к испытаниям собственной вакцины от коронавируса. Первые тестовые инъекции Nanocovax, одобренной для испытаний на людях, были сделаны трем добровольцам.

Как сообщает агентство VNA, препарат изготовлен компанией Nanogen Pharmaceutical Biotechnology, одной из четырех организаций, исследующих вакцины против COVID-19.

Вакцинация граждан проходит в военно-медицинском университете в Ханое.

Новую вакцину планируют испытать на 60 добровольцах в возрасте от 18 до 50 лет на первом этапе испытаний. Каждый доброволец получит две прививки вакцины с перерывом в 28 дней.

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