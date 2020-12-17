Коронавирус Врач объяснил, как правильно носить маски зимой

2020-12-17 17:30 63

 

Ношение защитной маски — один из ключевых способов эффективной профилактики коронавирусной инфекции, поэтому важно знать, как правильно носить маску зимой, чтобы она не теряла своих функций. Об этом рассказал терапевт и токсиколог Алексей Водовозов.

Водовозов отметил, что основное правило ношения маски зимой — чаще менять ее. «Если в маске скопился конденсат, что в холодное время года чревато образованием своеобразных сосулек, то нужно заменить ее на новую. Снег, конденсат — нужно обращать внимание на такие вещи», — сказал врач.

Специалист добавил, что маски с клапаном, которые можно увидеть на лицах некоторых россиян на улицах, предназначены для заведомо здоровых людей — то есть, для медицинского персонала или переболевших, которые точно знают свой статус. Если вы не уверены на 100 процентов, что переболели COVID-19, то избегайте масок с клапаном, так как с ними вы будете подвергать опасности здоровье окружающих людей.

Существуют маски, которые опускаются на шею подобно платку — такие защитные средства неплохо подходят для зимы. «Сегодня начали производить одежду с учетом ситуации с коронавирусом — в ней предусмотрены, например, крепления для масок. На примере одежды мы видим, как меняется мир, чтобы скорее победить пандемию COVID-19», — заключил медик.

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