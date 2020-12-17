Коронавирус Массовая вакцинация украинцев: стало известно, во сколько обойдется прививка, «одна доза…»

2020-12-17 18:00 112

В правительстве прояснили, будут ли украинцев вакцинировать от китайского вируса бесплатно и во сколько может обойтись вакцина

По планам правительства, Украина сможет сделать вакцинацию бесплатной для всего населения, пишет Finance.ua. Впрочем, на деле эти планы пока не выглядят реалистичными. Так, наша страна полагается на сотрудничество с глобальной программой COVAX, созданной Глобальным альянсом по вакцинации (GAVI), ВОЗ и рядом других стран.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что первая заявка Украины по этой программе уже одобрена. Она позволит нашей стране получить 8 миллионов доз вакцины бесплатно. Их хватит на вакцинацию 4 миллионов человек.

Кроме того, правительство планирует закупить дополнительные дозы вакцины за счет бюджета.

«Одна доза вакцины через систему COVAX может стоить для Украины семь долларов. Полноценная прививка, две дозы – 14 долларов (394 грн по текущему курсу)», - уточнил Ляшко.

В бюджете на следующий год на закупку вакцины заложено 2,6 миллиарда гривен. Эта сумма позволит стране закупить вакцину для 6,6 млн человек.

Впрочем, министр здравоохранения Максим Степанов усомнился в том, что бюджетных денег хватит на вакцинацию всех украинцев из группы риска. Он назвал прописанную в бюджете сумму на вакцину «ничтожно маленькой цифрой».

«Мы не в состоянии будем вакцинировать за эти деньги то количество людей, которых мы обязаны вакцинировать», - заявил министр.

Он добавил, что всего в группе риска находятся более 20 миллионов украинцев.

Отмечается, что украинцы, которые не входят в группу риска, смогут получить вакцину за свой счет в частных клиниках.

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