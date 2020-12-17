Коронавирус Украина получит вакцину одной из самых последних, не раньше апреля 2022 года - The Economist

2020-12-17 19:00 161

 

Украина может получить вакцину от коронавируса одной из самых последних, ориентировочно в промежутке с апреля 2022 до конца 2023 года.

Об этом сообщает директор по прогнозированию The Economist на своей странице в Twitter.

"Богатые страны первыми получат доступ к вакцинам против коронавируса, а для более бедных - срок продлится до 2024 года", - говорится в заявлении.

Согласно опубликованной карте, Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последние - в промежутке с апреля 2022 до конца 2023 года.

 

 

 

 

Также согласно отслеживанию подписанных контрактов с крупнейшими производителями, которые публикует Bloomberg, вакцина будет распределяться неравномерно и может получиться так, что богатые страны зарезервируют за собой тройную количество доз, а бедные не получат ничего.

Для сравнения:

  • Россия планирует вакцинировать 80 млн человек;
  • Канада подписала контракт на 154 млн доз;
  • Австралия имеет вдвое больше вакцин, согласно контрактам, чем этого требует население.

Украина же, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет 5% от всего населения.

В это же время, по данным главы Минздрава, Украина получит первые дозы вакцин от коронавируса в рамках COVAX в марте 2021 года. Так, по его словам, лекарством смогут бесплатно привить четыре миллиона украинцев из групп риска.

Также напомним, что Максим Степанов рассказал о Нацплане по вакцинации украинцев от Covid-19. Минздрав ожидает, что украинская система здравоохранения сможет прививать по 2 миллиона человек в неделю.

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