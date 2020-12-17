Спорт Луческу получил наказание за скандальный матч против "Колоса"

2020-12-17 20:30 91

 

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола решил наказать наставника "Динамо" Киев Мирча Луческу, который в матче УПЛ против "Колоса" вышел в центр поля.

КДК вынес Луческу предупреждения, а также дисквалифицировал на 1 матч условно, сообщает официальный сайт УАФ.

Наставник был недоволен действиями арбитра Игоря Пасхал. Луческу не был удален за то, что покинул техническую зону во время матча.

Игра 13-го тура УПЛ между "Динамо" и "Колос" завершилась вничью - 2:2. Арбитр матча удалил по 1 игроку в каждой из команд и поставил 2 пенальти.

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