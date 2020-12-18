Коронавирус В Украине 12 630 новых случаев заражения, лидируют Киев и Запорожская область

2020-12-18 10:39 84

За прошедшие 24 часа в Украине зафиксировано 12 630 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 658), Запорожской (1 022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.

В целом за время пандемии в стране произошел 944 381случай заражения Covid-19, выздоровели 561 222 пациента (+12 866 за сутки). Увы, от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, в стране скончались 16 256 человек (+260 за сутки).

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