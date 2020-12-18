Евросоюз обновил список стран, гражданам которых скоро будет разрешен въезд

Европейский союз обновил список стран, граждане которых смогут свободно попасть на территорию еврозоны. Соответствующий список уже опубликован на сайте Совета Европы.
Исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендации, государства-члены ЕС должны постепенно отменить ограничения на пересечение внешних границ для жителей следующих третьих стран:
Ограничения на поездки также должны быть постепенно отменены для особых административных районов Китая, Гонконга и Макао, при условии подтверждения взаимности. Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны считаться резидентами ЕС для целей данной рекомендации.
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