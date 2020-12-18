Коронавирус Евросоюз обновил список стран, гражданам которых скоро будет разрешен въезд

2020-12-18 14:46 105

Европейский союз обновил список стран, граждане которых смогут свободно попасть на территорию еврозоны. Соответствующий список уже опубликован на сайте Совета Европы.

Исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендации, государства-члены ЕС должны постепенно отменить ограничения на пересечение внешних границ для жителей следующих третьих стран:

  • Австралия
  • Япония
  • Новая Зеландия
  • Руанда
  • Сингапур
  • Южная Корея
  • Таиланд
  • Китай при условии подтверждения взаимности.

Ограничения на поездки также должны быть постепенно отменены для особых административных районов Китая, Гонконга и Макао, при условии подтверждения взаимности. Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны считаться резидентами ЕС для целей данной рекомендации.

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