Детали Компанию Stolitsa Group «кинули» на 3,5 млн долларов при покупке «Столичного рынка»

2020-12-18 18:56 84

Компанию Stolitsa Group обманули при покупке «Столичного рынка». Такое заявление на телеграмм-канале Крючок сделала эксперт Влада Молчанова. Так она отреагировала на шквал негатива в адрес компании, который поднялся в СМИ.

Влада Молчанова рассказала свою версию событий, происходящих вокруг легендарного рынка. В своё время Stolitsa Group, крупнейший украинско-литовский инвестор, обратила внимание на рынок «Столичный». Компания изучила мировой опыт, посмотрела на работу аналогичных рынков в других странах. В то время на рынке недвижимости продавались пакеты акций «Столичного рынка», и было принято решение рассмотреть его покупку.

«Начались переговоры со всеми учредителями этого проекта… Самым сложным этапом оказались переговоры с Александром Стельмахом. Были торги. И наконец в январе 2019 года была достигнута договоренность о покупке 54,25% их доли в рынке «Столичный». Цена 12 млн долл».

Как объясняет Влада Молчанова, в середине января 2019 был выплачен аванс в размере 2 млн долл., затем в мае 2019 года была подписана новая версия меморандума, по которому было выплачено еще 1,5 млн долл. аванса. Итого - 3,5 млн долл.

«Следующий шаг – Stolitsa Group должна была обратиться в Антимонопольный комитет, что она и сделала, а также публично известила рынок о покупке, - рассказала эксперт. - А продавцы должны были вывести компанию «Goodlight capital limited» (у которой были проблемы со счетами из состава владельцев долей «Столичного рынка») и ввести нового учредителя, на которого наша сторона должна была осуществить платеж». Однако компанию зарегистрировали, но в состав «Столичного» ее не ввели.

После этого, как заявляет Молчанова, продавцы пропали. «Начались отговорки. Stolitsa Group обратилась в Антимонопольный комитет. Компания публично известила рынок о покупке и ждала разрешения АМКУ. В это время та сторона просто вышла из переговоров и в мае 2020 года перестала брать трубку. Долго пытались через разных общих знакомых выйти на связь, но информации никакой не было».

По словам Влады Молчановой, контрагенты Stolitsa Group поменяли весь менеджмент на рынке, который полностью перестал общаться с компанией. «Они поставили на рынок нового директора - Рустема Абдукадырова, на которого пытались выйти - реакции ноль».

«Тогда поступило обращение в правоохранительные органы, так как компанию, по сути, «кинули» на аванс, - продолжает Молчанова. - Возбудили уголовное дело, расследование длилось около полугода, после чего пришло извещение, что Стельмаху подписали подозрение в мошенничестве. Вот и все».

«В этой истории произошел "кидок", - резюмирует эксперт. - До сегодняшнего идет попытка встретиться со Стельмахом и получить ответ на то, что и у кого компания пыталась захватить рейдерским путем. Это клевета. Есть иск в суд об опровержении недостоверной информации. Единственное пожелание Stolitsa Group - это в правовом поле, цивилизовано выполнить обязательства по подписанным договорам».

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