Коронавирус В Украине аномально просело количество новых зараженных коронавирусом

2020-12-20 10:30 287

 

На утро воскресенья, 20 декабря, в Украине подтвердились всего 8 325 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом он рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов у себя в Facebook.

"8 325 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 декабря 2020 года. В частности, заболели 443 ребенка и 306 медработников", - сказал он.

Степанов уточнил, что за прошлые сутки 3 037 человек были госпитализированы. 116 пациентов скончались. Выздоровели 6 626 украинцев.

"За все время пандемии в Украине заболели 964 448 человек; выздоровели 581 162 пациента; летальных случаев - 16 585; проведено ПЦР-тестирований - 5 280 954", - рассказал министр.

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