Коронавирус Закрытое небо: Власти Великобритании созвали экстренное заседание из-за изоляции

2020-12-21 09:11 70

Сегодня правительственный чрезвычайный комитет Великобритании Cobra соберется на заседание в связи с решением ряда стран закрыть пассажирское сообщение с Соединенным Королевством из-за распространения в нем мутировавшего варианта коронавируса.

Как сообщает агентство АР со ссылкой на представителя премьер-министра страны Бориса Джонсона, глава правительства будет лично руководить экстренным заседанием.

"Премьер-министр будет председательствовать на встрече Cobra, на которой будут обсуждаться вопросы международных перевозок, в частности устойчивый поток грузов в Великобританию и из нее", - отметил представитель Джонсона.

Напомним, некоторые страны уже приостановили пассажирское авиасообщение с Британией из-за обнаруженного на острове нового штамма коронавируса.

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