Число зараженных в Украине за время пандемии приблизилось к миллиону - ситуация по областям
2020-12-21 11:10 56
За минувшие сутки в Украине выявлено 6545 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала эпидемии в нашей стране было подтверждено 970 993 случаев инфицирования.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях.
Как сообщает МОЗ, по состоянию на 21 декабря выздоровели уже 586 268 человек (накануне - 5 106), опри этом от осложнений коронавируса скончались - 16665 украинцев (накануне - 80).
Обновленная статистика заражения COVID по областям (новын случаи за сутки):
- Винницкая - 21 035 (+79)
- Волынская - 30773 (+316)
- Днепропетровская - 53155 (+598)
- Донецкая - 32513 (+258)*
- Житомирская - 36 774 (+373)
- Закарпатская - 27 195 (+97)
- Запорожская - 47789 (+570)
- Ивано-Франковск - 42026 (+88)
- Киевская - 53463 (+456)
- Киев - 101123 (+673)
- Кировоградская - 7817 (32)
- Луганская - 8900 (+141)*
- Львовская - 56953 (+190)
- Николаевская - 27017 (+386)
- Одесская - 64 589 (+651)
- Полтавская - 31961 (+384)
- Ровенская - 38656 (+120)
- Сумская - 38170 (+176)
- Тернопольская - 32498 (+106)
- Харьковская - 65414 (+102)
- Херсонская - 15814 (+161)
- Хмельницкая - 36 814 (+59)
- Черкасская - 34 945 (+214)
- Черновицкая - 38 363 (+211)
- Черниговская - 27 236 (+104)
*Точные данные по временно неподконтрольным территориям Донбасса и Крыма отсутствуют.
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