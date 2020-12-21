Коронавирус Число зараженных в Украине за время пандемии приблизилось к миллиону - ситуация по областям

2020-12-21 11:10 56

За минувшие сутки в Украине выявлено 6545 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала эпидемии в нашей стране было подтверждено 970 993 случаев инфицирования. 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях.

Как сообщает МОЗ, по состоянию на 21 декабря выздоровели уже 586 268 человек (накануне - 5 106), опри этом от осложнений коронавируса скончались - 16665 украинцев (накануне - 80).

Обновленная статистика заражения COVID по областям (новын случаи за сутки):

  • Винницкая - 21 035 (+79)
  • Волынская - 30773 (+316)
  • Днепропетровская - 53155 (+598)
  • Донецкая - 32513 (+258)*
  • Житомирская - 36 774 (+373)
  • Закарпатская - 27 195 (+97)
  • Запорожская - 47789 (+570)
  • Ивано-Франковск - 42026 (+88)
  • Киевская - 53463 (+456)
  • Киев - 101123 (+673)
  • Кировоградская - 7817 (32)
  • Луганская - 8900 (+141)*
  • Львовская - 56953 (+190)
  • Николаевская - 27017 (+386)
  • Одесская - 64 589 (+651)
  • Полтавская - 31961 (+384)
  • Ровенская - 38656 (+120)
  • Сумская - 38170 (+176)
  • Тернопольская - 32498 (+106)
  • Харьковская - 65414 (+102)
  • Херсонская - 15814 (+161)
  • Хмельницкая - 36 814 (+59)
  • Черкасская - 34 945 (+214)
  • Черновицкая - 38 363 (+211)
  • Черниговская - 27 236 (+104)

*Точные данные по временно неподконтрольным территориям Донбасса и Крыма отсутствуют.

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