Коронавирус Украина приоритетно получит вакцину от COVID-19

2020-12-21 17:00 224

 

Разработка механизма выделения вакцин странам третьего мира в ЕС завершится в середине января

Представитель Украины при Европейском союзе Николай Точицкий сообщил, что ЕС разрабатывает механизм предоставления или продажи вакцины от COVID-19 странам третьего мира.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в списке предоставления вакцины для врачей и пожилых людей Украина будет иметь приоритет.

«ЕС сейчас разрабатывает механизм предоставления третьим странам вакцины или продажи, что предусмотрено в каждом из шести соглашений, заключенных Европейской комиссией с производителями. Мы, как страна, находимся в приоритете, минимум выделения вакцины в первую очередь для врачей и людей более преклонного возраста», - отметил Точицкий.

Дипломат также сообщил, что разработка данного механизма должна завершится в середине января 2021 года и до этого времени в Украине должны быть созданы специальные хранилища для хранения вакцины.

Точицкий подчеркнул, что предоставлять вакцину Евросоюз будет через одно из государств-членов, которое будет выступать в качестве посредника.

«Мы предусматриваем, и соответствующие консультации уже ведутся с нашими польскими коллегами, что это может быть Польша», - сказал дипломат.

Комментируя информацию о выявлении нового штамма COVID-19 в Великобритании, Точицкий отметил, что Украина будет наблюдателем в Европейском комитете по вопросам безопасности и здоровья. Кроме того, Минздрав Украины будет коммуницировать со специалистами Евросоюза по данному вопросу.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что новый штамм коронавируса, выявленный в стране, может быть на 70% заразнее.

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