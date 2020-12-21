Коронавирус Украина прекратит авиасообщение с рядом стран из-за мутаций COVID-19: названы вероятные сроки

2020-12-21 18:30 245

Украина планирует ограничить авиасообщение с Великобританией и другими странами, где обнаружили новый мутировавший штамм коронавируса, до 1 января 2021 года. Соответствующее решение уже готово, его примут в ближайшие дни.

Об этом сообщает издание "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники в правительстве.

В правительстве заявили, что такие ограничения следует рассматривать как временный период для того, чтобы понять, насколько агрессивной является эта мутация и какие именно последствия вызывает у больного человека.

"До 1 января ограничим авиасообщение. Возможно, во многих странах есть такая мутация. Это время, чтобы выяснить, есть ли такой вирус где-то еще. Речь идет об изменении образований на оболочке, мутации в геноме, но закодированы в белке. Это якобы приводит к более легкой передачи вируса, но нет доказательств относительно тяжелой клинике. Решение практически наработано, сегодня-завтра должны принять", – уточнил источник.

Как сообщал "Апостроф", после сообщения о новом штамме коронавируса, который обнаружили в Великобритании, более 20 стран мира приостановили транспортное сообщение со страной.

К слову, директор департамента пандемий и эпидемий ВОЗ Сильви Бриан заявила, что новая мутация коронавируса, из-за которой ЕС готов закрыть пассажирское сообщение с Великобританией, указывает на то, что COVID-19 приспосабливается к организму человека.

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