Коронавирус Вакцина от коронавируса производства BioNTech и Pfizer уже пришла в Азию

2020-12-22 09:42 56

Сингапур стал первой страной в Азии, которая получила партию вакцины производства немецкой компании BioNTech и американского концерна Pfizer.

Сингапур были последним среди развитых стран, которые одобрили вакцину против короанвируса. Теперь же власти страны планируют вакцинировать население страны в 5,7 миллиона человек в течение нескольких недель, сообщает BBC.

В первую очередь прививки сделают медикам, пожилым и людям, а затем уже всем остальным.

Напомним, новую вакцину компаний Pfizer и BioNTech используют также при массовой вакцинации населения в США, которая стартовала 14 декабря.

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