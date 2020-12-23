Четыре этапа вакцинации в Украине - кто и когда в 2021 году получит препарат от Covid-19

Оперативный штаб Минздрава Украины утвердил план иммунизации населения от Covid-19.
Как сообщили в Центре общественного здоровья, прививать население будут на базе имеющихся пунктов вакцинации, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.
Утверждены четыре этапа вакцинации населения:
1) январь-апрель 2021 - люди с высоким риском инфицирования и развития Covid-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией Covid-19;
2) апрель-июнь 2021 - люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития Covid-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;
3) июнь-сентябрь 2021 - люди с высоким риском инфицирования и развития Covid-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;
4) сентябрь 2021 - март 2022 - люди с повышенным риском инфицирования и развития Covid-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.
Цель данного плана заключается в том, чтобы в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией от Covid-19 не менее 50% населения Украины (20 млн человек). Вакцинация будет проходить на добровольной основе.
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