Коронавирус Украина ожидает поставок 117 тысяч доз вакцины Pfizer, которая еще не зарегистрирована

2021-02-05 13:45

Компания Pfizer (США) в ближайшее время должна подать все необходимые документы на регистрацию своей вакцины от коронавируса в Украине.

Данный препарат будет доставлен в страну уже в феврале, сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в Киеве, уточнив, что сейчас Украина ожидает поставок в рамках программы COVAX 117 тысяч доз вакцин компании Pfizer.

Стоит также отметить, что пока эта вакцина не зарегистрирована в Украине.

"Мы получили заверения, что в ближайшее время будут представлены все документы на регистрацию вакцин Pfizer в Украине. Подчеркиваю, вакцина будет использоваться в Украине только тогда, когда она будет зарегистрирована должным образом", – заверил Ляшко и добавил, что регистрация будет проводиться по упрощенной системе.

Ранее в Pfizer рассказали, почему Украина до сих пор без вакцины. Оказалось, что другие страны вели переговоры о поставках еще с начала лета. 

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