Коронавирус Зеленский назвал точные сроки и условия поставки вакцины от коронавируса в Украину

2020-12-25 14:12 210

Владимир Зеленский поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову, чтобы Украина получила первые поставки вакцины уже "в конце января, в крайнем случае в феврале".

"Вакцинация. Полагаю, это будет самый сложный вызов для министра Степанова. Потому что мы не входим в перечень приоритетных стран, которые в ближайшее время получат вакцину. И вот тут оказывается – министр или не министр. Потому что если твоя страна не входит в список тех, кому и так предоставят вакцину, и так все будет нормально, и так будут большие доплаты врачам, ты должен сделать все, чтобы мы оказались в этом списке. Это и есть проверка...Результат мы с вами увидим в феврале и марте следующего года. Я поставил ему задачу: мы должны получить вакцину в конце января, в крайнем случае в феврале", - отметил президент в интервью изданию "Фокус".

Напомним, в бюджете на 2021 год заложено почти 3 млрд на приобретение вакцины против коронавируса. По мнению Зеленского вакцины должно хватить на всех.

"Я уверен, что хватит. Ведь есть бесплатная вакцина, есть еще дополнительные средства, о которых мы говорим с нашими западными партнерами. Но еще рано говорить, еще не получили. В любом случае, люди должны понять, что за один день нельзя обеспечить 10 млн людей вакциной. Не потому, что наши люди не хотят вакцинироваться. А потому, что все страны борются за ее получение. Я хочу, чтобы в январе мы получили 100-200 тыс. доз", - сообщил Зеленский.

Президент также отметил, что в Украине нужно открывать так называемый рынок вакцины, чтобы те у кого есть возможность провакцинироваться за свой счет, приобрели себе вакцину.

"Когда мы говорим с компаниями, которые будут поставлять в Украину вакцину, они просят открыть для них коммерческий рынок. Это говорит о том, что есть сегмент людей во всем мире, и наша страна не исключение, которые не будут обращать внимания на цену. Они понимают, что у государства есть приоритетные группы населения – это бедные люди, врачи, армия, учителя, люди с тяжелыми болезнями. Поэтому такие, как я, будем вакцинироваться за свой счет. Это нормально.Подход прост: мы не будем блокировать платную вакцинацию. Это неправильно. Нужно открывать рынок", - заявил президент.

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