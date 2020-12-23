Мир Внеочередные выборы в парламент Израиля состоятся 23 марта 2021 года

2020-12-23 10:39 56

Парламент Израиля был автоматически распущен в ночь со вторника на среду, 23 декабря, из-за истечения сроков утверждения госбюджета-2021. Об этом сообщило france24.

Парламент Израиля распустился после того, как раздробленная правящая коалиция премьер-министра Беньямина Нетаньяху не приняла бюджет. В стране таким образом восстановился беспрецедентный политический кризис.

Внеочередные выборы в стране состоятся 23 марта следующего года.

Напомним, парламентские выборы в марте будут четвертыми в Израиле менее чем за два года. На предыдущем голосовании, которое состоялось 2 марта 2020 года, партия Нетаньяху Ликуд одержала победу с небольшим перевесом

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