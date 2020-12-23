Мир Внеочередные выборы в парламент Израиля состоятся 23 марта 2021 года

2020-12-23 10:39 56

Парламент Израиля был автоматически распущен в ночь со вторника на среду, 23 декабря, из-за истечения сроков утверждения госбюджета-2021. Об этом сообщило france24.

Парламент Израиля распустился после того, как раздробленная правящая коалиция премьер-министра Беньямина Нетаньяху не приняла бюджет. В стране таким образом восстановился беспрецедентный политический кризис.

Внеочередные выборы в стране состоятся 23 марта следующего года.

Напомним, парламентские выборы в марте будут четвертыми в Израиле менее чем за два года. На предыдущем голосовании, которое состоялось 2 марта 2020 года, партия Нетаньяху Ликуд одержала победу с небольшим перевесом

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Археологи Израиля раскопали жилище, в котором провел свое детство Иисус Христос

2020-11-27 16:31 1540

Ставицкий: В Израиле признали действенность российской вакцины «Спутник V» от коронавируса

2020-11-17 11:23 455

Вспышка коронавируса в Европарламенте: заболели сотни депутатов

2020-11-12 21:00 301

Депутаты Европарламента из-за пандемии перестали получать суточные - 323 евро

2020-11-12 13:43 273

Еще новости в разделе "Мир"

При передаче Джо Байдену аккаунтов Трампа в Twitter подписчики будут обнулены

2020-12-23 13:42 119

Полный отчет о лечении Алексея Навального в берлинской клинике Charitе

2020-12-23 11:40 161

Внеочередные выборы в парламент Израиля состоятся 23 марта 2021 года

2020-12-23 10:39 56

Забастовка работников Amazon в Германии: требуют повышения зарплаты и безопасности

2020-12-23 08:38 77
Все статьи раздела "Мир"

Мир

При передаче Джо Байдену аккаунтов Трампа в Twitter подписчики будут обнулены 2020-12-23 13:42 119
Полный отчет о лечении Алексея Навального в берлинской клинике Charitе 2020-12-23 11:40 161
Внеочередные выборы в парламент Израиля состоятся 23 марта 2021 года 2020-12-23 10:39 56
Забастовка работников Amazon в Германии: требуют повышения зарплаты и безопасности 2020-12-23 08:38 77