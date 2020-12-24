Экономика Это не коронавирус! Названа реальная причина падения украинской экономики в 2020 году

2020-12-24 13:44 119

Главной причиной падения украинской экономики в 2020 году стало сокращение инвестиций. Об этом говорится в сообщении Национального банка.

Напомним, по данным Госстата, в третьем квартале валовой внутренний продукт упал на 3,5%. При этом уменьшение валового накопления основного капитала углубилось до 23,8% г/г.

"Бизнес воздерживался от инвестиций из-за неопределенности с развитием пандемии. Существенное наращивание капитальных инвестиций продемонстрировали только почтовая и курьерская деятельность. На показатель также повлияла нерешенность отдельных вопросов в альтернативной энергетике", - говорится в обзоре.

В НБУ сообщают о возобновлении роста потребления. Этот показатель отреагировал на смягчение карантинных ограничений, увеличение доходов граждан, исполнение расходов бюджета. В целом потребительские расходы домохозяйств выросли на 1% г/г, а потребление госсектора - на 8,2% г/г. Заметно выросли расходы бюджета на дорожную инфраструктуру, медицину и оборону.

Также в НБУ ожидают, что в конце года восстановление экономики будет сдерживать ухудшение эпидемической ситуации и усиление карантинных ограничений. Частично компенсировать это поможет дальнейшее увеличение расходов бюджета на социальную поддержку, медицину и дорожную инфраструктуру.

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