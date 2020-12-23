Украинцев начнут штрафовать за выход на улицу, в Кабмине уже приняли решение: "до 8,5 тысяч гривен за..."

Кабмин одобрил законопроект, который позволит штрафовать украинцев за выход из дома во время самоизоляции
Документ передали в Верховную Раду, где депутаты вскоре рассмотрят предложение. Такое решение правительство приняло 23 декабря во время заседания.
Если закон примут, то за выход на улицу во время самоизоляции или обсервации будут наказывать штрафами в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, при действующих стандартах сумма составит от 3,4 тысяч до 8,5 тысяч гривен за первое нарушение. Таким образом авторы законопроекта надеются удержать заразившихся украинцев дома и помешать распространению китайского вируса.
"Нарушение лицом порядке обязательной самоизоляции, обсервации, установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни – влечет за собой наложение штрафа", - идет речь в постановлении Кабмина.
Проект предусматривает изменения в Кодекс об административных правонарушениях.