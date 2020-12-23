Коронавирус Украинцев начнут штрафовать за выход на улицу, в Кабмине уже приняли решение: "до 8,5 тысяч гривен за..."

2020-12-23 17:30 8162

Кабмин одобрил законопроект, который позволит штрафовать украинцев за выход из дома во время самоизоляции

Документ передали в Верховную Раду, где депутаты вскоре рассмотрят предложение. Такое решение правительство приняло 23 декабря во время заседания.

Если закон примут, то за выход на улицу во время самоизоляции или обсервации будут наказывать штрафами в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, при действующих стандартах сумма составит от 3,4 тысяч до 8,5 тысяч гривен за первое нарушение. Таким образом авторы законопроекта надеются удержать заразившихся украинцев дома и помешать распространению китайского вируса.

"Нарушение лицом порядке обязательной самоизоляции, обсервации, установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни – влечет за собой наложение штрафа", - идет речь в постановлении Кабмина.

Проект предусматривает изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Самоизоляция - это мера предосторожности, чтобы заболевший или зараженный человек не контактировал с другими людьми и не разносил инфекции. В Украине требуют проходить самоизоляцию после возвращения из-за границы или на время лечения от китайского вируса вне больницы.

Ранее в Украине ввели штрафы для предприятий, учреждений и организаций, которые во время карантина допускают людей в публичные места и общественный транспорт без масок или респираторов, а также если они надеты неправильно и не закрывают нос. Отныне сотрудники обязаны предупредить нарушителей об ответственности или сообщить правоохранителям. Размер штрафа составляет от 3400 до 5100 гривен.